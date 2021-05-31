31.05.2021 (14:05)

В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Начиная работу, Министр обороны предложил обсудить вопрос подготовки к Главному военно-морскому параду.

Сергей Шойгу напомнил, что по поручению Президента Российской Федерации Министерство обороны в этом году проводит пятый в новейшей истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в День Военно-Морского Флота 25 июля в Санкт-Петербурге.

«Юбилейный парад пройдёт в год 325-летия российского флота. В мероприятии примут участие современные боевые корабли, катера, подводные лодки и воздушные суда всех флотов и флотилий. Впервые привлекаются корабли Пограничного управления ФСБ России, — сообщил глава военного ведомства. — Всего будет задействовано 39 кораблей и катеров, 7 подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тыс. военнослужащих».

По окончании все желающие смогут посмотреть на Дворцовой площади под открытым небом легендарную рок-оперу «Юнона и Авось». Главные роли в ней исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, известные актёры и популярные музыкальные исполнители.

«Также военно-морские парады пройдут в пунктах базирования сил флотов и флотилий — в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море — порту Тартус», — добавил Министр обороны.

Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тыс. военнослужащих и гражданского персонала.

«Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия. Подчеркну, что при их проведении будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции», — подчеркнул Сергей Шойгу.

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Вторым вопросом на повестке заседания стал ход выполнения плана деятельности Западного военного округа в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации и его поручений, данных на совещании в Сочи.

Как заявил Министр обороны России, обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз.

За последние 7 лет в 14 раз выросла интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе.

Систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

«Одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ», — сообщил глава военного ведомства.

По информации Министра обороны России, за последние годы в 1,5 раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения «Дефендер Юроп – 2021», в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель — отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия, — заявил генерал армии Сергей Шойгу. — Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей».

Глава российского военного ведомства отметил, что организационные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники. В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тыс. единиц оружия.

«Помимо этого, постоянно совершенствуется подготовка личного состава и органов военного управления. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на 4%», — сказал Министр обороны.

В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад-2021», которое пройдёт в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведён ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня.

С июня начнется выполнение комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск.

«Хочу подчеркнуть, что учение «Запад-2021» плановое. Оно проводится по решению президентов России и Белоруссии и носит исключительно оборонительный характер. В установленные международными договорами сроки наши партнёры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», — добавил Сергей Шойгу.

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В завершение заседания Коллегии глава военного ведомства предложил подвести итоги отопительного периода в Вооруженных Силах.

«В целом зима выдалась холодной и затяжной, особенно в восточных регионах нашей страны. Остров Русский неоднократно попадал в зону ледяных осадков. Приморье, Камчатка, Сахалин страдали от тайфунов. Со зданий срывало кровлю, из-за шквального ветра возникали перебои в электроснабжении. Тем не менее благодаря слаженным действиям с трудностями мы справились», — отметил Министр обороны.

Сергей Шойгу также сообщил, что одним из факторов снижения аварийности стал механизм государственно-частного партнёрства. Так, впервые на федеральном уровне реализуются концессионные соглашения по модернизации 13 котельных и 126 км сетей в Самарской области. Объём инвестиций превышает 255 млн рублей.

Рассматриваются предложения о заключении соглашений ещё с девятью субъектами на обновление 250 объектов теплоснабжения и 982 км сетей. Планируется привлечь внебюджетные средства в размере более 3 млрд рублей.

«В рамках мероприятий по повышению энергоэффективности коммунальных объектов и услуг три котельные переведены с жидкого топлива на природный газ, что позволит значительно сократить расходы на их эксплуатацию. Прогнозируемая ежегодная экономия составит около100 млн рублей», — сказал глава военного ведомства.

Министр обороны также отметил, что Вооружённые Силы принимают участие и в решении общегражданских вопросов.

Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водовод протяжённостью 32 км. Это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

«Когда в ряде регионов из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзали муниципальные сети водоснабжения, и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения осуществляли подвоз воды гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов», — сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

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