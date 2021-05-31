31.05.2021 (14:00)
Военнослужащие ЦВО завершили укрепление дамбы в Хакасии для защиты от паводка
Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) завершили укрепление участка дамбы в г. Абаза Республики Хакасия для защиты от паводка.
Военные железнодорожники за кратчайшие сроки укрепили защитную дамбу длиной 500 метров и расширили ее с 4 до 8 метров, всего было отсыпано более 8000 тысяч кубометров грунта на левый берег реки Абакан в городе Абаза.
В ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия было задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.
Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.
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