31.05.2021 (14:00)

Военнослужащие ЦВО завершили укрепление дамбы в Хакасии для защиты от паводка

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) завершили укрепление участка дамбы в г. Абаза Республики Хакасия для защиты от паводка.

Военные железнодорожники за кратчайшие сроки укрепили защитную дамбу длиной 500 метров и расширили ее с 4 до 8 метров, всего было отсыпано более 8000 тысяч кубометров грунта на левый берег реки Абакан в городе Абаза.

В ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия было задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.

Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.

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