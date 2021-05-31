31.05.2021 (13:45)

Команды ВДВ и ЦВО выиграли Спартакиаду ВС РФ по горному троеборью

На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» (Кабардино-Балкарская Республика) прошла Спартакиада Вооруженных Сил РФ по горному троеборью.

Летнее горное троеборье – дисциплина военно-спортивного многоборья, включенная в Всероссийский реестр видов спорта. Она включает три упражнения: скалолазание (индивидуальное и парное лазание в связках); преодоление горной полосы препятствий; марш-бросок на 5 км со стрельбой из автомата.

Команда Центрального военного округа, набрав 9471,9 баллов, показала лучший результат на турнире. Второй результат у представителей Воздушно-десантных войск, на их счету 8637,5 баллов. Замкнули тройку призеров военнослужащие Южного военного округа – 8176,4 балла.

По итогам турнира среди видов и родов войск лучшими стали представители Воздушно-десантных войск. На втором месте турнир завершила команда Военно-космических сил, на третьем – команда Военно-морского флота.

В зачете военных округов первое место заняли военнослужащие Центрального военного округа. Серебряные награды завоевала команда Южного военного округа, бронзовые – команда Восточного военного округа.

Среди профильных военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны РФ победителем Спартакиады ВС РФ стала команда Военного института физической культуры. Второй результат у представителей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В личном зачете соревнования выиграл сержант Алик Дарма (ЦВО). Второе место занял сержант Ильнур Хайбуллин (ЦВО), третье – сержант Николай Белый (ВДВ).

Как отметил главный судья Спартакиады ВС РФ, вице-президент Федерации альпинизма России, старший тренер Высшей горной школы, тренер спортивной команды ЦСКА по скалолазанию Иван Душарин, соревнования проведены в сложных погодных условиях, на высоком организационном и техническом уровне с максимально возможным обеспечением безопасности. Также он отметил хороший уровень подготовки этапов соревнований специалистами Центра горной подготовки и выживания «Терскол».

Всего в этом году в Спартакиаде ВС РФ по горному троеборью приняли участие 10 команд – ВДВ, ВИФК, ЮВО, ЗВО, ВКС, ДВОКУ, ВВО, ЦВО, СФ, ВМФ.

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