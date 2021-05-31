31.05.2021 (13:30)

С военнослужащими ЦВО в Сибири проведены комплексные занятия по требованиям безопасности

С военнослужащими соединений и воинских частей общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, перед началом нового периода обучения были проведены комплексные занятия по требованиям безопасности.

На территории воинских частей были развернуты учебные места и учебные точки с наглядными пособиями, на которых руководители занятий провели инструктажи для всех категорий военнослужащих о мерах безопасности при работе с вооружением и военной техникой, общих требованиях при несении личным составом караульной службы, правилах безопасности при обращении со стрелковым оружием, при проведении стрельб и метании гранат. Кроме этого, военнослужащих проинструктировали по общим требованиям безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ, правилам пожарной и электробезопасности, а также по оказанию первой помощи при получении различных травм.

К комплексным занятиям по требованиям безопасности привлекалось 100% личного состава соединений и воинских частей общевойскового объединения.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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