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31.05.2021 (13:10)

Под руководством командующего войсками Западного военного округа стартовало комплексное мобилизационное учение

Сегодня на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева стартовало комплексное мобилизационное учение. 

В учении совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ЗВО принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления. В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с региональными органами исполнительной власти и гражданскими организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов. Также будет определена готовность воинских частей выполнить мобилизационные задания, а военных комиссариатов – провести мобилизационные мероприятия в плановые сроки.

Всего в учении примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, а также граждане, находящиеся в резерве.

Комплексное мобилизационное учение является плановым мероприятием мобилизационной подготовки ЗВО, будет проходить на территории указанных регионов в течение недели и завершится 4 июня.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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