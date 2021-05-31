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31.05.2021 (12:15)

Радиотехнические расчеты ЗВО совершают передислокацию из Астраханской области после участия в конкурсе «Воздушные рубежи-2021»

Боевые расчёты радиотехнических войск Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступили к передислокации в пункты постоянного размещения после завершения всеармейского этапа конкурса по полевой выучке «Воздушные рубежи-2021».

Военнослужащие и более 10 единиц специальной техники в составе эшелона совершат марш железнодорожным транспортом из полигона Ашулук в Ленинградскую область, преодолев расстояние более 2000 км.

По результатам конкурса команда Ленинградской армии ВВС и ПВО в номинации «Лучший расчёт РЛК «Небо-М»» заняла третье место.

Конкурсная программа соревнований включала нормативы по свёртыванию техники, формированию автомобильной колонны, совершению марша в указанный район, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление заражённых участков местности.

Кроме того, участникам состязания предстояло выполнить практические стрельбы из штатного оружия, нормативы по его сборке и разборке, а также метание гранат. Основной элемент конкурса - ведение радиолокационной разведки с обработкой и передачей радиолокационной информации на вышестоящие командные пункты.

Всего в конкурсе приняли участие более 250 человек, 20 команд от объединений ВВС и ПВО, соединений и воинских частей непосредственного подчинения ГК ВКС, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, Военной академии воздушно-космической обороны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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