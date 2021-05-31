31.05.2021 (11:00)

Командующий войсками Западного военного округа проинспектировал соединения и воинские части танковой армии

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе рабочей поездки проверил готовность соединений и воинских частей танковой армии, дислоцированных в Московской области, к началу летнего периода обучения.

В подразделениях танкового объединения ЗВО комиссией были проверены вопросы качественной и количественной укомплектованности частей и подразделений личным составом, состояния вооружения и военной техники, а также готовности учебно-материальной базы и полигонов к началу интенсивной боевой подготовки. Помимо этого, проверена готовность мишенного оборудования и инженерных сооружений на войсковых стрельбищах и танковых директрисах общевойсковых и специальных полигонов.

На совещании с командным составом объединения Александр Журавлев подчеркнул, что особенностью летнего периода обучения станет подготовка и участие войск (сил) округа в масштабном совместном стратегическом учении «Запад-2021».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице