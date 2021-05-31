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31.05.2021 (10:45)

Юнармейцы из Костромы приняли участие в военизированной эстафете «Безопасная среда – 2021»

На полигоне учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Костромы приняли участие в военизированной эстафете в рамках программы Всеармейского этапа конкурса «Безопасная среда – 2021».

Перед состязаниями юнармейцы поклонились иконе Андрея Боголюбского, небесного покровителя войск РХБ защиты, которая впоследствии  отправится в Главный храм Вооруженных Сил России.

Семь команд соревновались в преодолении полосы препятствий «Защитник», демонстрировали свои знания в интеллектуальной викторине «История Победы», выполняли нормативы по неполной сборке, разборке автомата, нанадеванию средств индивидуальной защиты.

По итогам юнармейской эстафеты «Безопасная среда – 2021» 1 место завоевала команда СОШ № 35, она же оказалась лучшей и на самом сложном этапе – «Надевание средств  индивидуальной защиты».

В интеллектуальной викторине «История Победы» 1 место заняла команда гимназии № 25.

Состоявшиеся соревновния помогли юнармейцам закрепить практические умения и навыки поведения в экстремальных ситуациях, сформировать сознательное отношение молодых людей к вопросам личной и общественной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Юнармия , ДОСААФ
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