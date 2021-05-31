31.05.2021 (10:30)

Разведчики армейского корпуса Балтийского флота отразили атаку условного противника на воинскую часть

Разведчики армейского корпуса Балтийского флота отразили атаку условного противника на воинскую часть.

По замыслу тренировки, условная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) осуществило попытку проникнуть на объекты воинской части армейского корпуса. Подразделения антитеррора соединений и воинских частей корпуса были подняты по тревоге, оперативно прибыли к местам выполнения задач и заняли огневые позиции.

Перекрестным огнем стрелкового оружия военнослужащие смогли за короткое время отразить атаку условного противника и уничтожить нападавших. Также в ходе боя саперы разминировали заложенные боевиками взрывные устройства, а группа огневого прикрытия совместно с медицинской группой отработала норматив по эвакуации раненого с поля боя.

Всего в тренировке приняли участие порядка 50 военнослужащих армейского корпуса и было задействовано 10 единиц вооружения и военной техники.

Все подразделения, задействованные в тренировке, справились с выполнением нормативов, предъявляемых к подразделениям данной категории – по времени прибытия, приведению в боеготовность личного состава и выдвижению к месту предполагаемого нахождения условного противника для его захвата и обезвреживания.

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