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31.05.2021 (12:35)

Более 500 человек посетили в мае акцию «Военная служба по контракту - Твой выбор!» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Более 500 граждан посетили мероприятия акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации- твой выбор», проводимых пунктом отбора на военную службу по контракту Тюменской области на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в мае текущего года. К акции привлекались студенты средних и средне-технических учебных заведений региона, представители органов исполнительной власти, казачества, общественных патриотических организаций.

В рамках мероприятия сотрудники пункта отбора рассказали учащимся техникумов и колледжей Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя и Ноябрьска о социальных гарантиях для солдат и сержантов, выбравших военную службу по контракту. Более 100 человек прошли первичные мероприятия отбора и собеседование с представителями воинских частей. 15 граждан изъявили желание проходить службу и написали заявление для заключения с ним контракта для прохождения военной службы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Служба по контракту — Твой выбор!
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