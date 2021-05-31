31.05.2021 (12:30)

Юнармейцы из Новосибирска посетили Музей боевой славы воинов-сибиряков

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона сотрудники Музея боевой славы воинов-сибиряков провели экскурсию для юнармейцев «Сибиряки на защите Отечества».

Экскурсия для школьников прошла в рамках открытия юнармейского форума «Дай пять!», посвященного 5-летию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Школьников провели по залам музея и рассказали об истории военного округа, ознакомили с подвигами воинов-сибиряков, которые участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, в разгроме японских захватчиков и других военных конфликтах. Ребята ознакомились с экспозицией из фронтовых писем, личных вещей, фотографий героев, боевых орденов и образцов оружия, представленных в музее.

Для юнармейцев сотрудники библиотеки Дома офицеров также провели патриотический урок «История русского воинства».

В мероприятии приняли участие более 100 юнармейцев.

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