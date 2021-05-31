31.05.2021 (12:02)

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии ЗВО обеспечили перевод техники на летний режим эксплуатации в Курской области

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, обеспечили перевод специальной и военной техники ракетных и зенитно-ракетных бригад на летний режим эксплуатации.

Силами ремонтно-восстановительных подразделений были развернуты специализированные посты, на которых проводилось плановое обслуживание технических жидкостей и масел, производилась регулировка агрегатов, электрических и информационных систем. Также военнослужащие провели диагностику двигателей, противопожарных и заземляющих средств, работоспособность раздаточных и всасывающих рукавов автотопливозаправщиков.

Для обеспечения перевода военной техники на летний режим эксплуатации специалисты ремонтно-восстановительных подразделений задействовали ремонтные машины РЭМ-КС, оборудованные краном-манипулятором, грузоподъёмным оборудованием, тяговой лебёдкой электросваркой, инструментами для пайки, краски, резки, электрификации и гаечного ремонта.

Всего в переводе техники на летний режим эксплуатации задействовано свыше 200 военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии ЗВО.



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