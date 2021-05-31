31.05.2021 (11:44)

После обучения в учебных центрах Минобороны РФ на Черноморский флот прибыло 100 процентов младших специалистов

Порядка 900 младших специалистов, прошедших специальную подготовку в учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации, прибыли на корабли и в береговые подразделения Черноморского флота (ЧФ).

Все военнослужащие прошли курс подготовки по различным специальностям и успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке.

Более половины специалистов из числа выпускников прибыли в соединение надводных кораблей ЧФ, такое же количество распределено в другие корабельные соединения, остальные военнослужащие будут проходить службу в подразделениях армейского корпуса, морской авиации и ПВО флота.

Таким образом, на Черноморский флот прибыло 100% младших специалистов.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе прибывшие выпускники учебных центров будут на 14 дней размещены в отдельных казармах, при этом их питание будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль за их состоянием здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

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