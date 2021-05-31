31.05.2021 (11:44)
После обучения в учебных центрах Минобороны РФ на Черноморский флот прибыло 100 процентов младших специалистов
Порядка 900 младших специалистов, прошедших специальную подготовку в учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации, прибыли на корабли и в береговые подразделения Черноморского флота (ЧФ).
Все военнослужащие прошли курс подготовки по различным специальностям и успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке.
Более половины специалистов из числа выпускников прибыли в соединение надводных кораблей ЧФ, такое же количество распределено в другие корабельные соединения, остальные военнослужащие будут проходить службу в подразделениях армейского корпуса, морской авиации и ПВО флота.
Таким образом, на Черноморский флот прибыло 100% младших специалистов.
В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе прибывшие выпускники учебных центров будут на 14 дней размещены в отдельных казармах, при этом их питание будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль за их состоянием здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.