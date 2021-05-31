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31.05.2021 (10:15)

Сторожевой корабль «Ладный» Черноморского флота вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов

Экипаж сторожевого корабля (СКР) «Ладный» Черноморского флота (ЧФ) вышел в море в рамках завершения испытания корабельных систем и механизмов, комплексов вооружения после окончания плановых ремонтных работ.

В море экипаж выполнит комплексную проверку оборудования и механизмов всех боевых частей корабля, проведет испытания главной энергетической установки корабля на максимальных режимах работы и маневрирования, проведёт тренировки по борьбе за живучесть.

Также во взаимодействии с береговыми станциями будут проверены системы приёма и передачи данных для комплексов вооружения корабля.

После возвращения в пункт базирования экипаж сторожевого корабля «Ладный» приступит к сдаче курсовых задач и вводу корабля в состав сил постоянной готовности Черноморского флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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