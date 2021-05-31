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31.05.2021 (10:10)

В Подмосковье на базе танковой армии ЗВО состоялась Региональная военно-спортивная игра «Победа» для юнармейских и военно-патриотических отрядов

В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа состоялась Региональная военно-спортивная игра «Победа» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Игра посвящалась 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе игр порядка 100 ребят из военно-патриотических клубов и движения «Юнармия» продемонстрировали свои навыки в строевой подготовке, выполнили нормативы по физической подготовке и преодолели общевойсковую полосу препятствий.

Помимо этого, были проведены занятия по огневой подготовке, в ходе которых ребята выполнили практические стрельбы из различных видов стрелкового оружия, в частности, из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемета Калашникова.

По завершении военно-спортивных игр «Победа» участники преодолели трассу «Дорога Героев», где ребятам предстояло отработать задачи по военно-медицинской подготовке, выполнить метание гранат на дальность и точность, отразить нападение условной диверсионно-разведывательной группы со стрельбой из АК-74.

Кроме того, ребята выполнили нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и преодолели зараженный участок местности и инженерные заграждения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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