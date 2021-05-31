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31.05.2021 (10:01)

В Екатеринбурге пункт отбора на военную службу по контракту провел акцию «Кинотеатр под мирным небом»

В Екатеринбурге военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда совместно с администрацией столицы Среднего Урала провели информационную патриотическую акцию «Кинотеатр под мирным небом». Мероприятие прошло в одном из парков Кировского района.

В ходе мероприятия жители и гости уральской столицы смогли ознакомиться с современными образцами вооружения Российской армии. На развернутой статической экспозиции были представлены бронетранспортер БТР-82А, автомат Калашникова АК-47 и снайперская винтовка Драгунова СВД. Также все желающие смогли примерить российскую боевую экипировку военнослужащего «Ратник» и сфотографироваться в ней.

Кроме этого, в рамках акции посетители парка смогли получить подробную информацию о военной службе по контракту, порядке поступления на неё, а также о социальных гарантиях и льготах военнослужащих.

Всем желающим была предоставлена возможность пройти предварительный профессиональный отбор и профориентирование для поступления на военную службу по контракту с использованием очков виртуальной реальности.

По завершении акции на подвижном экране мобильного пункта отбора по контракту был продемонстрирован фильм «Подольские курсанты».

В мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек, около 200 граждан посетили мобильный пункт отбора на военную службу по контракту и прошли первичные мероприятия отбора.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Служба по контракту — Твой выбор!
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