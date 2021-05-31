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31.05.2021 (09:45)

12 тыс. единиц вооружения и военной техники танковой армии ЗВО готовы к летнему периоду обучения

12 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также объектов полигонного оборудования гвардейской танковой армии Западного военного округа готовы к летнему периоду обучения на территории пяти регионов России.

Специалисты материально-технического обеспечения, механики-водители и экипажи боевых машин завершили работы по проведению технического обслуживания вооружения и военной техники. Военнослужащие выполнили более 50 технических операций по проверке работоспособности электронных систем, агрегатов, замене масел, смазочных материалов и охлаждающей жидкости.

Для проведения практических стрельб на полигонах танкового объединения подготовлено более 4 тыс. различных мишеней, имитирующих тяжелую технику, артиллерийские системы, огневые средства и живую силу условного противника.

Все полигоны на территории танковой армии ЗВО обеспечены новыми радиоуправляемыми мишенями. В текущем периоде учебно-материальную базу пополнят более 100 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 50 радиоуправляемых мишеней.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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