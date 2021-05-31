31.05.2021 (09:30)
В Подмосковье определили победителя Всеармейского конкурса «Специальный район»
На базе Учебного центра войск радиационной, химической и биологической защиты завершился 4-й Всеармейский конкурс на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты «Специальный район».
На церемонии закрытия присутствовал представитель управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России полковник Сергей Филатов. Обращаясь к участникам конкурса, он подчеркнул, что победителем соревнований является каждый конкурсант, кто преодолел все испытания и показал максимум своих возможностей.
По итогам четырех этапов места распределились следующим образом:
1 место – команда 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации;
2 место – команда Воздушно-десантных войск;
3 место – мобильное соединение радиационной, химической и биологической защиты непосредственного подчинения начальнику войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.