31.05.2021 (09:30)

В Подмосковье определили победителя Всеармейского конкурса «Специальный район»

На базе Учебного центра войск радиационной, химической и биологической защиты завершился 4-й Всеармейский конкурс на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты «Специальный район».

На церемонии закрытия присутствовал представитель управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России полковник Сергей Филатов. Обращаясь к участникам конкурса, он подчеркнул, что победителем соревнований является каждый конкурсант, кто преодолел все испытания и показал максимум своих возможностей.

По итогам четырех этапов места распределились следующим образом:

1 место – команда 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации;

2 место – команда Воздушно-десантных войск;

3 место – мобильное соединение радиационной, химической и биологической защиты непосредственного подчинения начальнику войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

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