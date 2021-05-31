31.05.2021 (08:56)

Несколько тысяч военнослужащих ВВО в Бурятии повысили классную квалификацию

В Республике Бурятия в соединениях и воинских частях Восточного военного округа прошли контрольные занятия, в ходе которых военнослужащие сдали зачеты на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

В итоге несколько тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых повысили классность до «мастера» и специалистов 1, 2 класса.

В обязательном порядке испытания на классную специальность прошли военнослужащие-специалисты инженерных, ремонтных подразделений, подразделений связи, специалисты радиоэлектронной борьбы, артиллеристы, а также наводчики, снайперы и гранатометчики и другие подразделения.

В ходе испытаний военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию техники связи и работе на них, оборудованию колонных путей, разминированию минно-взрывных заграждений, выполнение нормативов по РХБ защите, а также нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин в дневное и ночное время суток.

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