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31.05.2021 (08:50)

Несколько крупных учений с подразделениями мотострелкового соединения ВВО запланировано в летнем периоде обучения в Бурятии

Несколько учений с подразделениями мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) запланированы на летний период обучения текущего года. Учения пройдут на полигонах «Бурдуны» (Республика Бурятия).

Основными целями проведения крупных учений являются совершенствование навыков управления подчиненными подразделениями, повышение уровня владения штатной техникой и вооружением.

В ходе проведения учений военнослужащие мотострелкового соединения отработают ведение маневренной обороны, взаимодействие с подразделениями артиллерии, с подразделениями РХБ защиты при выполнении специальной обработки техники.

В Бурятии первое крупное учение в летнем периоде обучения, который стартует 1 июня,  запланировано на июль текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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