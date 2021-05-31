31.05.2021 (08:45)
Торжественная отправка призывников в войска ВВО состоялась в военном комиссариате Читы
Более 200 новобранцев отправились из Забайкальского края для прохождения службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Торжественная отправка призывников состоялась в военном комиссариате города Чита.
В мероприятии также, приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, сотрудники военного комиссариата, ветераны военной службы, представители органов власти и родители.
Перед отправкой призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. На весь путь следования новобранцам и лицам их сопровождающим выданы средства индивидуальной защиты: маски, дезинфицирующие растворы. Все призывники были обеспечены военной формой одежды, несессерами, банковскими картами и персональными электронными картами.
В рамках весеннего призыва отправка молодого пополнения из региона осуществляется в автомобильном транспорте и отдельных вагонах, в которых была проведена дезинфекционная обработка.
По прибытии в воинские части новобранцы пройдут медицинское обследование и будут размещены в отдельных казармах на 14 дней.