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31.05.2021 (08:30)

Более 1,5 тыс. связистов ЮВО провели масштабную радиотренировку в преддверии нового учебного периода

Специалисты войск связи Южного военного округа (ЮВО) провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военных баз в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Более 1,5 тыс. связистов выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления.

В тренировке было задействовано около 600 единиц техники, в том числе: современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника связи.

Тренировка проводилась согласно плану подготовки к новому учебному периоду, целью которой являлось проверка профессиональной подготовки личного состава, а также технической готовности всех комплексов и узлов связи.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска связи
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