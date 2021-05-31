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31.05.2021 (06:00)

Армейский корпус ВВО на Сахалине проверен комиссией командования округа

В конце мая воинские части армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на территории Сахалинской области,  проверены  командованием военного округа.

В ходе работы офицеры штаба округа проверили качество выполненных мероприятий по переводу техники на летний режим эксплуатации, готовность учебно-материальной базы, полигонов, войсковых стрельбищ к будущему периоду обучения.

Кроме того руководящий состав округа оценил состояние социально-бытовых условий и материально-технического обеспечения подразделений армейского корпуса.

По результатам работы комплексной комиссии соединениям и частям на Сахалине и Курилах будет выставлена оценка готовности к летнему периоду обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Проверка боеготовности
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