31.05.2021 (06:00)
Армейский корпус ВВО на Сахалине проверен комиссией командования округа
В конце мая воинские части армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на территории Сахалинской области, проверены командованием военного округа.
В ходе работы офицеры штаба округа проверили качество выполненных мероприятий по переводу техники на летний режим эксплуатации, готовность учебно-материальной базы, полигонов, войсковых стрельбищ к будущему периоду обучения.
Кроме того руководящий состав округа оценил состояние социально-бытовых условий и материально-технического обеспечения подразделений армейского корпуса.
По результатам работы комплексной комиссии соединениям и частям на Сахалине и Курилах будет выставлена оценка готовности к летнему периоду обучения.
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