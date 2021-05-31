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31.05.2021 (04:00)

Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибыл на Дальний Восток

Свыше 10 тысяч человек посетили тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!», который прибыл в город Северобайкальск – это первая остановка на Дальнем Востоке в зоне ответственности Восточного военного округа.

На перроне прошла торжественная встреча железнодорожного состава под музыкальное сопровождение военного духового оркестра.

На митинге выступили начальник эшелона полковник Игорь Сокол, представители городской администрации, ветераны, юнармейцы.

Гости акции осмотрели экспонаты передвижной выставки. В 17-ти тематических вагонах северобайкальцы и гости города смогли ознакомиться с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Большой интерес у жителей Республики Бурятия вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

На железнодорожном вокзале также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Масштабная всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. На обратном пути поезд совершит ещё одну остановку в Республике Бурятия, городе Улан-Удэ 12 июня. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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