31.05.2021 (07:20)

Во Владивостоке торжественно открылся всеармейский конкурс по полевой выучке «Морской десант-2021»

Во Владивостоке, на плацу Приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония открытия всеармейского конкурса по полевой выучке «Морской десант-2021». В нем принимают участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

От имени командования Тихоокеанского флота участников конкурса поприветствовал заместитель командующего ТОФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Валерий Шарагов. Военнослужащих на четную борьбу также напутствовали представители Главного командования Военно-Морского Флота, ветераны беговых войск, представители общественных организаций, священнослужители.

Под Государственный Гимн Российской Федерации на флагштоках были подняты флаги ВМФ, морской пехоты, Воздушно-десантных войск и флаг соревнований, которые проводятся в в рамках «АрМи-2021». Затем участники конкурса под аккомпанемент оркестра штаба ТОФ прошли торжественным шагом перед трибуной.

Далее, в ходе жеребьевки была определена очередность выступления команд на соревнованиях. Уже завтра первыми на дистанцию «Тропы выживания» выйдет команда морской пехоты Тихоокеанского флота.

Конкурс пройдёт в три этапа. Первый и второй этапы, на которых морские пехотинцы преодолеют «Полосу разведчика» и «Тропу выживания», примет полигон «Горностай» во Владивостоке. Третий этап запланировано провести на тактическом поле «Мыс Клерка» полигона «Бамбурово». Там участникам конкурса на бронетранспортерах БТР-82А предстоит преодолеть трассу с препятствиями различной сложности, выполнить огневые нормативы из вооружения боевых машин.

Конкурс по полевой выучке «Морской десант-2021» завершится 10 июня.

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