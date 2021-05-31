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31.05.2021 (02:35)

На Камчатке военные строители выпустили в Авачинскую бухту более двух миллионов мальков рыбы лососевых пород

Военные строители, выполняющие работы по возведению объектов в местах базирования Подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке, выпустили свыше 2 миллионов мальков рыбы лососевых пород в бассейн реки Паратунка, впадающей в Авачинскую бухту.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны при строительстве объектов военной инфраструктуры неукоснительно соблюдают требования   законодательства, в том числе в экологической сфере. Для компенсации возможного нарушения природного баланса при проведении работ в береговой и прибрежной зонах на Камчатке государственным контрактом по строительству предусмотрены меры для восполнения природной популяции рыб лососевых пород.

Малек кеты и молодь других анадромных видов рыб были выращены специалистами по искусственному воспроизводству на крупнейшем в Камчатском крае Паратунском лососевом рыбоводном заводе в рамках госзаказа. В дальнейшем эта рыба вернется к берегам полуострова в среду естественного обитания.
Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военное строительство
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