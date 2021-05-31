31.05.2021 (02:25)

В Твери прошло совместное учение ВТА с подразделениями МЧС и Минздрава области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Твери прошло совместное учение ВТА с подразделениями МЧС и Минздрава области

На базе Тверского авиационного полка военно-транспортной авиации завершилась конференция по безопасности полетов соединения военно-транспортной авиации (ВТА) с практической тренировкой дежурных сил аэродрома ВТА Мигалово, Министерства по ЧС и Минздрава Тверской области в различных нештатных ситуациях.

В ходе тренировки были отработаны совместные действия задействованных подразделений при условной аварийной посадке воздушного судна, выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, ликвидации возгорания воздушного судна и оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

В тренировке было задействовано 2 самолета Ил-76МД, вертолет Ми-8 и более 15 единиц наземной техники.

Во время розыгрыша эпизодов учения личный состав выполнил заливку взлетно-посадочной полосы пеной, что позволяет уменьшить степень разрушения аварийного воздушного судна и снизить опасность загорания разлившегося авиатоплива в случае разрушения топливной системы, а также отработали оперативное тушение условного пожара на самолете.

Помимо этого, было отработано десантирование спасательной парашютно-десантной группы (СПДГ) парашютным способом на площадку, находящуюся вблизи аварийно приземлившегося самолета.

Экипажи ВТА также отработали аварийное покидание воздушного судна через окна кабины самолета по канату. Для оказания помощи находящимся внутри самолета людям, к месту вынужденной посадки направлялась наземная поисково-спасательная команда (НПСК), которая, применяя спецоборудование, обеспечила эвакуацию условно пострадавших.

Все цели и задачи тренировки были достигнуты в полном объеме. Такие мероприятия проводятся два раза в год в зимнем и летнем периоде обучения.

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