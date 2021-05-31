31.05.2021 (01:00)
В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России
Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся подготовки к Главному военно-морскому параду.
Кроме того, одной из важных тем обсуждения на заседании Коллегии станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Западного военного округа в рамках реализации майских указов Президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
Также будет уделено особое внимание подведению итогов отопительного периода.
В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.