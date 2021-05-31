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31.05.2021 (01:00)

В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся подготовки к Главному военно-морскому параду.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения на заседании Коллегии станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Западного военного округа в рамках реализации майских указов Президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Также будет уделено особое внимание подведению итогов отопительного периода.

В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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