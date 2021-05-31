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31.05.2021 (05:00)

Российские курсанты выиграли Всеармейский конкурс АрМИ «Безопасная среда» с мировым рекордом

Всеармейский конкурс Армейских международных игр  «Безопасная среда» среди лучших экипажей радиационной, химической разведки завершился на полигоне Песочное (Ярославская область).

В ходе самого зрелищного этапа соревнований «Эстафеты» военнослужащие каждой команды в составе двух экипажей разведывательных химических машин РХМ-4 в противогазах и защитных костюмах на максимальных скоростях преодолели десятки сложнейших препятствий на многокилометровом маршруте, протяженность которого составила 11000 метров. Кроме того, конкурсанты выполнили задачи по обнаружению радиоактивных источников условного заражения, отбора проб и специальной обработке бронетехники.

Конкурс «Безопасная среда» состоит из трех этапов – «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Эстафета», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку.

Впервые на этапе «Индивидуальная гонка» курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко установили мировой рекорд и преодолели трассу полигона быстрее, чем это делали в предыдущие годы военнослужащие Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Северной и Юго-Восточной Африки, а также стран СНГ.

В разные годы в конкурсе принимали участие Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик, Исламской Республики Иран, Арабской Республики Египет.

Теперь курсантам Военной академии РХБЗ в августе с.г. предстоит представить Вооруженные Силы Российской Федерации на Международном этапе АрМИ в Китае. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Безопасная среда
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