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31.05.2021 (01:50)

В Щелковском ОКИК прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

Военнослужащие Щелковского отдельного командно-измерительного комплекса Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе проведения тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты воинской части, развертыванию оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, отработаны практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Щёлковский ОКИК выполняет важнейшие задачи по проведению сеансов связи и управления российскими космическими аппаратами военного, социально-экономического и научного назначения, приему и обработке всех видов измерительной информации, контролю технического состояния бортовой аппаратуры космических аппаратов, поддержанию заданных параметров глобального навигационного поля, обеспечению телевизионной и радиосвязью Международной космической станции, а также участию в проведении летных испытаний и отработке образцов перспективных космических средств военного и двойного назначения.

В течение минувшего зимнего периода обучения дежурными силами Щелковского ОКИК проведено более 40 тыс. сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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