30.05.2021 (23:00)

В соединения и воинские части РВСН прибыло более 2 тысяч призывников

С начала весеннего призыва 2021 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения прибыло уже более 2 тысяч военнослужащих.

В числе призываемых граждан, прошедших подготовку в данных организациях более 700 специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Все военнослужащие из числа молодого пополнения, прибывающие для прохождения военной службы, обеспечиваются персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для связи с родителями, которая позволяет военнослужащему звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.

Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.



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