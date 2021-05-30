30.05.2021 (23:30)

В НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» ролшла проверка навыков по спасательной подготовке у офицерского состава

Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» обеспечил проведение проверки теоретических знаний и практических навыков по спасательной подготовке у офицерского состава, представленного на Центральную квалификационную комиссию (ЦКК) Военно-Морского Флота под руководством начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота капитана 1 ранга Шайхутдинова Д.Г.

13 офицеров, назначенные на вышестоящие должности, осуществили фактический выход через макет торпедного аппарата подводной лодки с глубины 12 метров. Успешное выполнение практических задач спасательной подготовки будущими руководителями позволит в дальнейшем осуществлять эффективное руководство спасательной подготовкой в подчиненных частях.



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