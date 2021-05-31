31.05.2021 (00:00)

На Военном Совете Военно-Морского Флота подведены итоги зимнего периода обучения

На расширенном заседании Военного Совета Военно-Морского Флота, которое состоялось под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в здании Главного Адмиралтейства, подведены итоги зимнего периода обучения 2021 учебного года. В заседании Совета приняли участие начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В своем выступлении на заседании Военного Совета Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов сказал: «Необходимо отметить, что подготовка Военно-Морского Флота проводилась в условиях высокой динамики развития военно-политической обстановки в морских акваториях по периметру границ Российской Федерации».

«В этих условиях Военно-Морской Флот эффективно выполнял задачи боевой службы практически во всех районах Мирового океана, прежде всего, в интересах стратегического сдерживания. Силы и войска флотов, Каспийской флотилии приняли участие в ряде мероприятий боевой подготовки, где подтвердили свою способность решать задачи любой сложности», - отметил Главком ВМФ России «Отдельно хочу сказать о том, что на высоком уровне были отработаны задачи в ходе действия назначенных сил ВМФ России в рамках комплексной арктической экспедиции «УМКА-2021», в ходе межвидового командно-штабного учения с Северным флотом и внезапной проверки боевой готовности Вооружённых Сил. При этом была продемонстрирована высокая выучка личного состава, подтверждена способность Военно-Морского Флота решать задачи в любых условиях обстановки», - подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

Как сказал на заседании Военного Совета Главком ВМФ, « В текущем году введены в действие новые руководящие документы Военно-Морского Флота, касающиеся организации подготовки и применения Военно-Морского Флота. В летнем периоде обучения требуется их изучить и внедрить в практику»

В ходе заседания Военного Совета Адмирал Николай Евменов напомнил участникам мероприятия, что «В этом году, наряду с участием ВМФ в учениях различного масштаба, знаковым мероприятием станет 5-ый Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте и Военно-морские парады на флотах (Каспийской флотилии).

На заседании Военного Совета ВМФ Адмирал Николай Евменов, также, отметил, что «Важнейшей задачей в деятельности Военно-Морского Флота является организация ремонта и сервисного обслуживания по государственному оборонному заказу кораблей и судов Военно-Морского Флота, поддержание на должном уровне состояния потенциала ВМФ, а также грамотная эксплуатация вооружения, военной и специальной техники, выполнение мероприятий по обеспечению живучести кораблей

и судов».

Одной из ключевых задач Военно-Морского Флота в летнем периоде обучения, по словам Адмирала Николая Евменова, станет подготовка сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Мировом океане, в том числе и в Арктической зоне

«Необходимо продолжить развитие и совершенствование учебно-материальной базы флотов», сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на заседании Военного Совета ВМФ, которое состоялось в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства.

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