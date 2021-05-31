31.05.2021 (03:00)

Более 100 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 100 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев

Российские миротворцы обеспечили безопасность 117 паломникам при посещении монастыря Амарас на линии разграничения сторон.

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Так, военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас очередной группой паломников в количестве более 100 человек. Эти люди прибыли сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю населенных пунктов.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

«Центром гуманитарного реагирования Российского миротворческого контингента осуществляется сопровождение и охрана паломников к религиозным объектам Нагорного Карабаха, одним из таких объектов является монастырь Амарас» - сказал представитель центра гуманитарного реагирования Александр Королёв.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.



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