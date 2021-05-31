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31.05.2021 (03:00)

Более 100 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев

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Российские миротворцы обеспечили безопасность 117 паломникам при посещении монастыря Амарас на линии разграничения сторон.

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Так, военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас очередной группой паломников в количестве более 100 человек. Эти люди прибыли сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю населенных пунктов.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

«Центром гуманитарного реагирования Российского миротворческого контингента осуществляется сопровождение и охрана паломников к религиозным объектам Нагорного Карабаха, одним из таких объектов является монастырь Амарас» - сказал представитель центра гуманитарного реагирования Александр Королёв.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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