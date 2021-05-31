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31.05.2021 (07:00)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении открыли мемориальную доску Герою Советского Союза гвардии старшему лейтенанту Владимиру Задорожному

В Кубанском казачьем десантно-штурмовом полку Новороссийского десантно-штурмового горного соединении прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза гвардии старшему лейтенанту Владимиру Задорожному.  

28 мая 2021 года исполнилось 36 лет героическому подвигу совершенного старшим лейтенантом Задорожным Владимиров Владимировичем, которые жертвуя собой во имя спасения жизни солдат, накрыл гранату своим телом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу при выполнении служебного долга удостоен высокого звания Герой Советского Союза, приказом Министра обороны СССР от 5 января 1986 года навечно зачислен в списки Кубанского казачьего десантно-штурмового полка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие командир соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий, солдаты и офицеры соединения, приглашённые гости. Право на открытие представилось руководителю Регионального отделения «Союз десантников России» полковнику Сергею Капустину и руководителю «Комитета по сохранению памяти Героев самопожертвования имени Звягина Сергея Валентиновича» Андрею Подгорному.

После открытия помощник командира по работе с верующими Отец Михаил освятил святой водой мемориальную доску. Под исполнение Гимна Российской Федерации салютная группа произвела салют из трех холостых выстрелов, после чего участниками мероприятия к мемориальной доске были возложены живые цветы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества
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