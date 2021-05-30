30.05.2021 (20:20)

В Военно-морском политехническом институте Военного Учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» состоялся выпуск мичманов

В Военно-морском политехническом институте Военного Учебно-Научного Центра ВМФ состоялся выпуск курсантов, окончивших обучение на факультете средней военно-специальной подготовки. На торжественной церемонии, проходившей в государственном музее-заповеднике "Павловск" молодым мичманам ВМФ России были вручены дипломы об окончании института, погоны мичмана и военно-морские кортики. В парадном строю стояло 86 выпускников, которые уже в ближайшее время пополнят экипажи кораблей Военно-Морского Флота России, где они будут исполнять обязанности в должностях старшин команд, техников. В стенах Военно-морского политехнического института сегодняшние выпускники получили прекрасное образование, о чем свидетельствуют результаты выпускных экзаменов – свыше 20 выпускников закончили обучение с отличием и получили красные дипломы.

На церемонии присутствовали: советник губернатора Санкт-Петербурга капитан 1 ранга Михаил Юрченко, заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга Евгений Кукушкин, заместитель директора ГМЗ "Павловск" Олег Ушаков, которые, выступив перед собравшимися, пожелали выпускникам успешной и интересной службы, карьерного роста.

"Сегодня флот пополнился восемьюдесятью шестью настоящими профессионалами! Я готов подписаться под этими словами, потому что уверен в каждом из стоящих в строю. Уверен, что ни при каких обстоятельствах вы не измените данной присяге, и мне не будет стыдно за то, что вы выпускники Военно-морского политехнического института. Сегодня вам вручены военно-морские кортики - ваше первое личное боевое оружие. Надеюсь вам никогда не придётся обнажить клинки, но если вдруг судьба распорядится иначе, то сделайте это с честью, а верните их в ножны со славой!" - обратился к выпускникам начальник Военно-морского политехнического института, капитан 1 ранга Андрей Клименко.

Следуя флотским традициям, церемония была продолжена в Софийском соборе города Пушкина - в Храме, имеющем богатые исторические традиции, связанные с освящением боевого оружия. Настоятелем собора, Протоиереем Геннадием была проведена праздничная литургия и чин освящения кортиков выпускников.

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