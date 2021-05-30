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30.05.2021 (19:30)

На Северном флоте состоялся детский турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню Северного флота

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