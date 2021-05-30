30.05.2021 (19:20)

В Подмосковье наградили победителей всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В Московской области наградили победителей и призеров всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в индивидуальных гонках и командном зачете.

Среди женских экипаже УАЗ 4*4 первое место завоевала Нина Довгий ВВО, второе место завоевала Радмила Махмудова ГУ МО, третье место у Маргариты Ворошиловой ВКС.

В автомобильном кроссе КАМАЗ 4*4, 6*6, первое место завоевала команда Автомобильной базы Министерства обороны, второе место досталось команде Восточного военного округа, третье место у команды Центрального военного округа.

В общекомандном зачете победила команда Центрального военного округа, которая представит Россию на АрМИ-2021 которые пройдут в августе этого года на базе Острогожского учебного центра в Воронежской области, второе место у команды Автомобильной базы Министерства обороны, треть место завоевала команда Южного военного округа.

Всего в конкурсе участвовало свыше 300 военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы четырех военных округов и трех военных флотов СФ, ТОФ, БФ, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космических сил (ВКС) и Росгвардии а также центра контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожского учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и автомобильной базы Минобороны России.

Во всероссийском этапе конкурса военные водители демонстровывали мастерство вождения автомобилей в экстремальных условиях, преодолевают препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом временных показателей.

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