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30.05.2021 (18:00)

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» провела отчетный концерт

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» провела отчетный концерт в Доме культуры городского округа Власихи.

Воспитанники детской творческой студии представили отчетные концертные номера по хореографии, вокалу, хору, актерскому мастерству и по отделению барабанщиков.

Так отделение актерского мастерства представили отчетное выступление «Не смею говорить я о войне» в костюмах времен Великой отечественной войны, подготовительная группа хора исполнила композицию «Мамочка милая», а ансамбль барабанщиков представил композицию собственного сочинения «Власиха Forever».

Все музыкальные и танцевальные номера детской студии  сопровождались оркестром ансамбля «Красная звезда».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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