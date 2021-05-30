30.05.2021 (18:00)
Детская творческая студия ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» провела отчетный концерт
Детская творческая студия ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» провела отчетный концерт в Доме культуры городского округа Власихи.
Воспитанники детской творческой студии представили отчетные концертные номера по хореографии, вокалу, хору, актерскому мастерству и по отделению барабанщиков.
Так отделение актерского мастерства представили отчетное выступление «Не смею говорить я о войне» в костюмах времен Великой отечественной войны, подготовительная группа хора исполнила композицию «Мамочка милая», а ансамбль барабанщиков представил композицию собственного сочинения «Власиха Forever».
Все музыкальные и танцевальные номера детской студии сопровождались оркестром ансамбля «Красная звезда».
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