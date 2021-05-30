30.05.2021 (18:00)

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» провела отчетный концерт

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» провела отчетный концерт в Доме культуры городского округа Власихи.

Воспитанники детской творческой студии представили отчетные концертные номера по хореографии, вокалу, хору, актерскому мастерству и по отделению барабанщиков.

Так отделение актерского мастерства представили отчетное выступление «Не смею говорить я о войне» в костюмах времен Великой отечественной войны, подготовительная группа хора исполнила композицию «Мамочка милая», а ансамбль барабанщиков представил композицию собственного сочинения «Власиха Forever».

Все музыкальные и танцевальные номера детской студии сопровождались оркестром ансамбля «Красная звезда».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице