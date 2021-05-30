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30.05.2021 (17:30)

Юнармейцы Ростовской области посетили прославленное мотострелковое соединение ЮВО в день открытых дверей

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Юнармейцы Ростовской области побывали в легендарной 150-ой мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа (ЮВО) в день открытых дверей.

Мероприятие было посвящено первому юбилею Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которое в этом году отмечает пять лет с момента своего создания.

В ходе торжественной части юнармейцам вручили Медали «За участие в военном параде в День Победы», а юные школьники произнесли клятву юнармейца и вступили в ряды движения.

Также ребята посетили музей 150-ой мотострелковой дивизии ЮВО и выставку современного вооружения, ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих, а также узнали о боевом пути и истории дивизии.

В мероприятии приняли участие командование и военнослужащие соединения ЮВО, ветераны и представители районной администрации, родные и близкие юнармейцев.

Для всех гостей выступили творческие и художественные коллективы города и мотострелкового соединения ЮВО.

На территории ЮВО движение «Юнармия» представлено более 5 тыс. отрядами, которые объединяют в своих рядах порядка 150 тыс. юных россиян.

Целями движения является всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, воспитание у молодёжи высокой гражданско-социальной активности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Юнармия
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