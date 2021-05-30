30.05.2021 (16:00)

В Ивановском соединении ВДВ прошел турнир по дзюдо среди воспитанников спортивных школ России

На базе Ивановского соединения Воздушно-десантных войск прошёл турнир по «Дзюдо» среди воспитанников спортивных школ России, посвящённый памяти погибшего при выполнении служебных задач капитана А.М Софиулина.

Более 150 участников из различных регионов России прибыли чтобы побороться за кубок и звание сильнейшего. Данный чемпионат традиционно проводится на базе гвардейского Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

В соревновании приняли участие более десяти спортивных школ города Иваново и Ивановской области, Вологды, Ярославля, Костромы и других городов.

На татами в схватках участвовали дети разных возрастов, каждый из них чтобы победить соперника показывал всё своё мастерство и умения.

Проигравших в этом турнире не было. Помимо призеров, от организаторов конкурса каждый участник получил памятные грамоты и сувениры.

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