30.05.2021 (15:20)

Сотрудники военной автоинспекции ЦВО в Хакасии провели занятия по ПДД с воспитанниками «Реабилитационного центра для несовершеннолетних»

Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с общественным движением «Абакан автоканал» и сотрудниками ГИБДД региона провели занятия по правилам дорожного движения (ПДД) с воспитанниками «Реабилитационного центра для несовершеннолетних» в городе Черногорске Республики Хакасия.

В рамках мероприятия с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, были проведены профилактические беседы и занятия по ПДД, на которых ребята изучили основные правила поведения на дорогах, разобрали самые частые ошибки пешеходов и «дорожные ловушки», которые их могут подстерегать. Также с юными участниками дорожного движения поговорили о безопасности в темное время суток: рассказали о светоотражающих элементах, для чего они нужны и как правильно ими пользоваться.

Подобные встречи детей и сотрудников ВАИ в «Реабилитационном центре для несовершеннолетних» уже становятся регулярными. Такие занятия, по мнению педагогов центра, позволяют детям лучше запомнить ПДД и впоследствии применять их на практике.

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