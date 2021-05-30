30.05.2021 (12:45)

В Омском автобронетанковом инженерном институте отпраздновали День военного автомобилиста.

В Омском автобронетанковом инженерном институте отпраздновали День военного автомобилиста.

Начало празднованию положил автопробег ретро-техники, которую своими руками восстановили курсанты института. Символично, что старт колонны машин был дан у стен исторического комплекса зданий, где с 1943 по 1968 годы размещался институт. Впервые колонна ретро-автомобилей, среди которых БТР-40, ЗИС-52 и другие, проехала по улицам города, совершая остановки и возлагая гирлянды к Вечному огню и Памятнику Славы.

По прибытию на автодром института, колонну встретили военнослужащие и гости, среди которых были мэр г. Омска, представители ветеранских и патриотических объединений, юнармейцы, жители города и области.

Гостям была продемонстрирована выставка достижений кафедр института, современные образцы вооружения и военной техники и многое другое.

На автодроме прошли показательные выступления грузовой автомобильной техники. Особый восторг зрителей вызвало выступление курсантов-силачей, которые удивили гостей разрыванием цепей, скручиванием сковородок, сгибанием металлических ломов, а чудо-богатырь сержант четвертого курса Максим Бойко протянул за собой автомобиль «КАМАЗ».

Было место и шуткам. Курсанты факультетов приняли участие в военно-комической эстафете.

На автодроме зрителям была показана имитация боя, в котором особое место было отведено разработанному курсантами робототехническому комплексу, вооруженному пулеметом и способному выполнять различные задачи на поле боя.

На открытой сцене выступили творческие коллективы института и города Омска.

Посетившие мероприятие гости оставили самые лучшие отзывы о празднике. Всего на мероприятии присутствовало более двух тысяч человек.

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