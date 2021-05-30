30.05.2021 (12:40)

Преподавателям и выпускникам Академии Генштаба прочитали лекцию по вопросам финансирования ОПК

Председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков выступил перед научно-педагогическим составом и слушателями выпускного курса Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации по вопросам финансирования оборонно-промышленного комплекса.

«За три года работы в статусе опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и обслуживания гособоронзаказа мы увеличили количество принятых на обслуживание контрактов в 3,5 раза, остатков средств ГОЗ – в 7 раз, а финансирование ОПК – в 8 раз», – сообщил в своем выступлении Петр Фрадков.

Председатель ПСБ рассказал о задачах, поставленных государством перед опорным банком ОПК, об основных этапах его становления и сегодняшнем дне финансового учреждения.

Военная академия Генерального штаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры, ведутся научные исследования в сфере национальной безопасности. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Кутузова, Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, а также двенадцатью регалиями зарубежных стран.



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