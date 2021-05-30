30.05.2021 (12:25)

Участники Всеармейского конкурса «Армейский запас-2021» прибыли в Саратовскую область

Военные повара и начальники продовольственных служб, которые примут участие во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2021», прибыли в Саратовскую область. Соревнования пройдут с 31 мая по 5 июня на базе учебного комплекса филиала Военной академии МТО «Красное поле».

Всего в конкурсе примут участие 90 военнослужащих, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ. Участники соревнований разместились в филиале Военной академии МТО, прошли регистрацию, медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.

Повара и пекари покажут свое мастерство готовя блюда в стационарных и полевых условиях. Они приготовят блюда по установленному меню и произвольной программе, выпекут хлеб, каравай, мелкоштучную выпечку, используя переносные плиты ПП-40, переносные кухни КП-20 и автомобильные хлебопекарни ХПА-0,4.

Торжественная церемония открытия Всеармейского этапа конкурса «Армейский запас-2021» состоится 31 мая на учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле».

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