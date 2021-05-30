Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.05.2021 (12:20)

В городе Гусеве Калининградской области прошел учебно-методический сбор с военными дознавателями

В Доме офицеров в города Гусева Калининградской области прошли сборы с дознавателями из соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота и военнослужащими подразделений военной полиции Гусевского военного гарнизона. В мероприятии приняли участие около 50 военнослужащих.

Сборы проходили под руководством военного прокурора Гусевского военного гарнизона. Военнослужащим довели основные требования уголовно-процессуального законодательства. Особое внимание на встрече с военными дознавателями уделялось отработке действий при получении информации о совершенном преступлении. Также в время сборов представитель военного следственного отдела по Гусевскому гарнизону довёл до участников сбора обязанности дознавателей, объяснил порядок и очерёдность проведения следственных действий.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте прошла совместная тренировка корабельных сил и авиации по противовоздушной обороне
Комиссии штаба БФ проверили готовность соединений и воинских частей к летнему периоду обучения
В День города Дзержинска прошел торжественный парад с участием военнослужащих отдельной бригады МТО ЗВО
Свыше 300 курсантов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приняли присягу на базе отдельной бригады МТО ЗВО

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false