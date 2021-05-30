30.05.2021 (12:20)

В городе Гусеве Калининградской области прошел учебно-методический сбор с военными дознавателями

В Доме офицеров в города Гусева Калининградской области прошли сборы с дознавателями из соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота и военнослужащими подразделений военной полиции Гусевского военного гарнизона. В мероприятии приняли участие около 50 военнослужащих.

Сборы проходили под руководством военного прокурора Гусевского военного гарнизона. Военнослужащим довели основные требования уголовно-процессуального законодательства. Особое внимание на встрече с военными дознавателями уделялось отработке действий при получении информации о совершенном преступлении. Также в время сборов представитель военного следственного отдела по Гусевскому гарнизону довёл до участников сбора обязанности дознавателей, объяснил порядок и очерёдность проведения следственных действий.

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