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30.05.2021 (12:16)

На Балтийском флоте прошла совместная тренировка корабельных сил и авиации по противовоздушной обороне

В пункте базирования Балтийского флота прошла совместная тренировка с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны и подразделениями морской авиации с обнаружением неопознанных воздушных целей, и отражением ударов средств воздушного нападения условного противника.

Учебные задачи отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков — всего более 10 надводных кораблей Балтийского флота.

По замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования.  Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке.

Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота. После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, а также из артиллерийских установок АК-630 и А-190.

Кроме того, во время тренировки была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования, способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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