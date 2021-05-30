30.05.2021 (12:00)

Комиссии штаба БФ проверили готовность соединений и воинских частей к летнему периоду обучения

Рабочие группы оценили состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники. Особое внимание было уделено вопросам адаптации молодого пополнения к военной службе и их социально-бытовой обеспеченности. Выводы о готовности соединений и воинских частей флота к новому периоду обучения были доложены командованию Балтийского флота и вышестоящему штабу.

На данный момент, в целях организации учебного процесса в летнем периоде обучения на флотских полигонах подготовлено более 300 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовкам.

Силами полигонных команд изготовлено более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника.

На полигонах также созданы учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений военнослужащих преодолевать созданные заграждения и естественные природные препятствия.

Главными направлениями в летнем периоде обучения флота станут увеличение интенсивности боевой подготовки, повышение профессионального уровня всех категорий личного состава сил флота, безаварийное обслуживание систем вооружения и военной техники, совершенствование боевой слаженности, морской, лётной и полевой выучки тактических групп, кораблей и воинских частей. Одной из главных задач боевой подготовки в летнем периоде обучения станет подготовка и участие органов управления всех звеньев, личного состава соединений и воинских частей в совместном стратегическом учении «Запад-2021», которое состоится осенью текущего года.

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