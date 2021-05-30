30.05.2021 (11:46)
В День города Дзержинска прошел торжественный парад с участием военнослужащих отдельной бригады МТО ЗВО
В День города Дзержинска прошел торжественный парад с участием военнослужащих отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа.
Принимал парад на площади Дзержинского командир бригады МТО ЗВО полковник Виктор Алексеев совместно с главой администрации города Дзержинска Иваном Носоковым. В параде приняли участие свыше 400 человек, в том числе сотрудники МВД России по городу Дзержинску, МЧС, Россгвардии, а также работники предприятий города. Представляли отдельную бригаду МТО ЗВО более 50 военнослужащих, включая знамённую группу в полном составе и командующий парадом полковник Кирилл Урванцев.
После парада на творческих, экологических, спортивных, детских, исторических, социальных и интеллектуальных площадках города продолжались праздничные мероприятия, где также впервые прошел концерт военных оркестров.