30.05.2021 (11:46)

В День города Дзержинска прошел торжественный парад с участием военнослужащих отдельной бригады МТО ЗВО

В День города Дзержинска прошел торжественный парад с участием военнослужащих отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа.

Принимал парад на площади Дзержинского командир бригады МТО ЗВО полковник Виктор Алексеев совместно с главой администрации города Дзержинска Иваном Носоковым. В параде приняли участие свыше 400 человек, в том числе сотрудники МВД России по городу Дзержинску, МЧС, Россгвардии, а также работники предприятий города. Представляли отдельную бригаду МТО ЗВО более 50 военнослужащих, включая знамённую группу в полном составе и командующий парадом полковник Кирилл Урванцев.

После парада на творческих, экологических, спортивных, детских, исторических, социальных и интеллектуальных площадках города продолжались праздничные мероприятия, где также впервые прошел концерт военных оркестров.

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