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30.05.2021 (11:30)

Свыше 300 курсантов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приняли присягу на базе отдельной бригады МТО ЗВО

Свыше 300 курсантов Военного учебного центра Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина приняли военную присягу на базе бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в городе Дзержинск Нижегородской области.

На торжественное мероприятие были приглашены студенты, преподаватели и ректор университета, представители областной и муниципальной администрации, а также Управление ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России. Для гостей будет организован показ вооружения и военной техники, учебные места, а также праздничный концерт.

Программа военной подготовки офицеров ВУЦ рассчитана на полный срок обучения бакалавра или специалиста нефти и газа. В апреле текущего года курсанты успешно испытали себя в окружном этапе конкурса служб ГСМ «Армейский запас-2021».

После принятия военной присяги, курсанты получат первые офицерские и сержантские звания «лейтенант запаса» и «сержант запаса», после чего многие отправятся в войска проходить военную службу на соответствующих должностях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Присяга
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